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Популярную певицу убили в Турции
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Популярную певицу убили в ночном клубе на турецком курорте 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: instagram.com/hacertuluofficial
Популярная турецкая певица Хаджер Тюлю скончалась в результате стрельбы в ночном клубе в городе Бодрум. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Daily Mail.
Огонь по посетителям заведения под названием Medusa открыли четверо неизвестных. Помимо 40-летней исполнительницы, от огнестрельного ранения погиб владелец клуба. Еще четыре человека были ранены.
Как заявили в правоохранительных органах, все четверо нападавших арестованы. Полиции удалось поймать преступников после изучения записей с камер наблюдения, на которых оказался отчетливо виден автомобиль.
Самая известная песня артистки называется Ömür Törpüsü. Видео на композицию собрало более четырех миллионов просмотров на YouTube.
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