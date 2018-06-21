Ансамбль «Алан» в Цхинвале встретили с аншлагом

ЦХИНВАЛ, 21 июн — Sputnik Диана Валиева . В столице Южной Осетии с двухчасовой концертной программой выступил Североосетинский государственный ансамбль «Алан». Гастроли танцевального коллектива в республику для цхинвальского зрителя всегда долгожданны, поэтому и в этот раз зал в ГККЗ «Чермен» был переполнен до отказа — организаторам пришлось даже установить дополнительные места.

По словам художественного руководителя ансамбля Руслана Тедеева, концерт приурочен к 80-летию коллектива.

Концерт "Алана"

"В этом году мы отмечаем юбилей и хотим начать гастроли с Южной Осетии, так как являемся одним народом. Наше сердце там, а душа здесь", — сказал он.

Артисты ансамбля, помимо осетинских народных танцев, исполнили танцы разных народов Северного Кавказа. Кроме того, зрители на концерте смогли насладиться новыми номерами, которые также были встречены громкими овациями.

Цхинвальцы долго не хотели отпускать артистов со сцены, сопровождая каждый номер бурными аплодисментами.

Концерт "Алана"

Концерт посетил и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов , который поблагодарил артистов за высочайший уровень танцевального искусства.

"Не могу не выразить глубокую благодарность нашим братьям и сестрам за такой прекрасный подарок. Спасибо большое художественному руководителю ансамбля за то, что показал нам такой профессионализм. И от имени всех жителей Южной Осетии, я поздравляю вас с юбилеем!" — сказал он.

В заключение глава республики присвоил почетные звания «Заслуженный артист Южной Осетии» за большие заслуги в развитии хореографического и музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность артистам ансамбля «Алан» Эдите Джиоевой, Заире Дзебоевой, Виктории Тотиевой, Вадиму Маргиеву и Тамази Тедееву. Худруку Руслану Тедееву было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Южной Осетии».