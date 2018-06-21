Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона

Житель Москвы выпрыгнул из окна, чтобы спасти выскользнувший из рук телефон, сообщает «360».
По словам собеседника канала в правоохранительных органах столицы, накануне владелец квартиры на третьем этаже дома на Алтуфьевском шоссе выронил из ее окна мобильный телефон и ради его спасения прыгнул следом.
43-летний мужчина приземлился на крышу магазина, сломав в результате падения большеберцовую кость ноги. Москвич был доставлен в одну из больниц города, а полиция инициировала проверку инцидента.
В понедельник об опасности прыжков предупредил научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений. Комментируя публикации СМИ о фанатах сборной Мексики, которые своими прыжками в честь победы команды над Германией на чемпионате мира по футболу 2018 года спровоцировали в стране землетрясение, Петр Шебалин заявил, что такие толчки неопасны, однако болельщикам не стоит прыгать на мостах, так как для них опасен «резонанс».