Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона

Россиянин выпрыгнул из окна ради спасения телефона

Житель Москвы выпрыгнул из окна, чтобы спасти выскользнувший из рук телефон, сообщает «360».

По словам собеседника канала в правоохранительных органах столицы, накануне владелец квартиры на третьем этаже дома на Алтуфьевском шоссе выронил из ее окна мобильный телефон и ради его спасения прыгнул следом.

43-летний мужчина приземлился на крышу магазина, сломав в результате падения большеберцовую кость ноги. Москвич был доставлен в одну из больниц города, а полиция инициировала проверку инцидента.