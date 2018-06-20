У рейса Ираклион-Москва случилось ЧП при рулении

Греческий самолет рейса Ираклион-Москва съехал с рулежной дорожки

Самолет Airbus 320 авиакомпании Ellinair, выполнявший рейс Ираклион-Москва, съехал с полосы во время руления в аэропорту "Никос Казандзакис", сообщает издание holidaynews.gr.

Никто из пассажиров не пострадал, все они благополучно сошли с самолета. Поздно вечером, как ожидается, они пересядут на другой борт, чтобы вернуться на родину, пишет издание.

По его информации, в четверг специалисты оценят последствия и есть ли какое-либо повреждение. Издание отмечает, что сейчас период интенсивного движения, и инцидент может сказаться на полетной программе компании.