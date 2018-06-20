В Кельне предотвратили теракт

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СМИ: в Кельне исламист планировал атаку с использованием биобомбы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерального ведомства криминальной полиции (БКА) Германии Хольгер Мюнх заявил, что ранее задержанный в Кельне исламист планировал атаку с использованием биологического оружия, сообщает телеканал N-TV.
"Здесь речь идет об уже конкретной подготовке к преступлению с применением, если хотите, биобомбы. Для Германии это единственный известный случай", — приводит канал слова Мюнха.
Ранее гражданин Туниса был задержан в немецком городе Кельн, в его квартире полиция обнаружила рицин — токсин растительного происхождения. Прокуратура подозревает его в изготовлении биологического оружия с целью совершить тяжкое преступление, угрожающее государству.
СМИ также сообщили, что он собирался поехать в Сирию, чтобы встретиться с террористами группировки "Исламское государство"*.
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