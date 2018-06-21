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В Новосибирске Boeing сделал вынужденную посадку
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В Новосибирске Boeing совершил вынужденную посадку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Томск, по техническим причинам вынужденно сел в Новосибирске, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Новосибирске, по техническим причинам. На борту находилось 149 пассажиров. Пострадавших нет. В настоящее время идет посадка и он готовится вылететь в пункт назначения в Томск", — сказала Горбунова.
По ее словам, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
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