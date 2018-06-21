В Новосибирске Boeing сделал вынужденную посадку

Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Томск, по техническим причинам вынужденно сел в Новосибирске, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Новосибирске, по техническим причинам. На борту находилось 149 пассажиров. Пострадавших нет. В настоящее время идет посадка и он готовится вылететь в пункт назначения в Томск", — сказала Горбунова.
По ее словам, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.