В Толмачёво вынужденно сел летевший из Москвы самолёт

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По техническим причинам сел, все подробности в авиакомпании. У нас он приземлился в 7:01. Сейчас уже началась посадка на рейс», — пояснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Согласно данным онлайн-табло томского аэропорта, самолёт задерживается на два часа. Рейс выполняется на самолёте Airbus А321. Сколько пассажиров находится на борту самолёта, пока неизвестно.

Корреспондент НГС направил запрос в «Аэрофлот», чтобы узнать о причинах вынужденной посадки самолёта в новосибирском аэропорту.