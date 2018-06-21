В Толмачёво вынужденно сел летевший из Москвы самолёт 

Сегодня, 21 июня, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс № 1531 из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе аэропорта.
«По техническим причинам сел, все подробности в авиакомпании. У нас он приземлился в 7:01. Сейчас уже началась посадка на рейс», — пояснили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
Согласно данным онлайн-табло томского аэропорта, самолёт задерживается на два часа. Рейс выполняется на самолёте Airbus А321. Сколько пассажиров находится на борту самолёта, пока неизвестно.
Корреспондент НГС направил запрос в «Аэрофлот», чтобы узнать о причинах вынужденной посадки самолёта в новосибирском аэропорту.
В марте самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за заболевшего пассажира.