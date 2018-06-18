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В Швеции выросло число погибших после жуткого ЧП
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В Швеции число жертв стрельбы возросло до двух человек 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Уже двое пострадавших после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, скончались, говорится на сайте местной полиции.
Ранее сообщалось о том, что скончался один из пострадавших, 18-летний мужчина.
"Еще один из раненых, 29-летний мужчина, умер в больнице. Родственники проинформированы. Преступление классифицируется как убийство" — говорится в сообщении полиции.
Информация о стрельбе на улице поступила в 20.13 (21.13 мск), в больницу доставили в общей сложности пятерых пострадавших. Не поясняется, что именно стало поводом для стрельбы. Полиция работает над установлением личностей пострадавших. Сообщений о задержанных пока нет.
По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре города. Пострадавшие находились у интернет-кафе, стрельба началась, когда мимо них проезжал автомобиль. По данным газеты, трое из раненых известны в криминальной среде.
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