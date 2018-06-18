Ещё
Наехавший на пешеходов в Москве таксист арестован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Въехавший в группу пешеходов в центре Москвы таксист арестован на два месяца 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Таганский суд арестовал до середины августа таксиста Чынгыза Анарбека, въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего восемь человек получили травмы.
"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Чынгыза Анарбека меру пресечения в виде ареста на срок до 16 августа", — сказал судья.
Следствие попросило арестовать таксиста на два месяца.
"Обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории России, его противоправное деяние несет широкий общественный резонанс. Просим арестовать обвиняемого до 16 августа", — сказал следователь. "Полностью поддерживаем ходатайство следствия", — сказал прокурор.
Обвиняемый признал свою вину.
"Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников", — сказал водитель такси.
Кроме того в ходе судебного заседания адвокат приобщил письмо из посольства Киргизской Республики.
"В письме указано, что в случае избрания меры пресечения не связанное с лишением свободы посольство Кыргызской республики готово предоставить ему жилье не территории посольства", — сказал защитник.
ДТП произошло в минувшую субботу вечером на улице Ильинке в центре Москвы, получили травмы восемь человек, в том числе три иностранца.
ТАСС: последние новости
В Подмосковье полуторагодовалый ребенок умер после укуса собаки Адвокат: суд будет искать ответчиков по иску Дерипаски Движение электричек в Париже временно приостановили из-за рождения ребенка в поезде
Комментарии5  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обратилась с предложением к России113
Кобзону стало хуже311
Тяжелобольной Билан обратился к народу160
Над Россией нависла трудовая угроза696
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма439
Видео
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
00:39
Российский беспилотник завис между «Хероном» и «Ястребом»
Оружие Армия
01:38
Питон-гигант чуть не задушил мужчину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение