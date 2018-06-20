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Кораблекрушение в Индонезии: 180 человек пропали без вести
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Кораблекрушение в Индонезии: 180 человек пропали без вести 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
По меньшей мере, 180 человек пропали без вести при крушении судна на озере Тоба в Индонезии. Такие данные приводят власти страны. Катастрофа произошла в понедельник вечером.
Спасательная операция с участием 350 специалистов продолжается до сих пор. Ее осложняют плохие погодные условия — высокие волны и дождь. Сколько всего пассажиров находилось на борту — до сих пор неизвестно.
Предположительно, судно не имело лицензии на перевозку людей. Следователи устанавливают причины катастрофы. Популярное у туристов озеро Тоба находится в жерле потухшего вулкана. Его считают самым крупным озером вулканического происхождения в мире, отмечает телеканал "Россия 24".
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