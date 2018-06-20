Кораблекрушение в Индонезии: 180 человек пропали без вести

По меньшей мере, 180 человек пропали без вести при крушении судна на озере Тоба в Индонезии . Такие данные приводят власти страны. Катастрофа произошла в понедельник вечером.

Спасательная операция с участием 350 специалистов продолжается до сих пор. Ее осложняют плохие погодные условия — высокие волны и дождь. Сколько всего пассажиров находилось на борту — до сих пор неизвестно.

Предположительно, судно не имело лицензии на перевозку людей. Следователи устанавливают причины катастрофы. Популярное у туристов озеро Тоба находится в жерле потухшего вулкана. Его считают самым крупным озером вулканического происхождения в мире, отмечает телеканал "Россия 24".