Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел

Пьяный пассажир подрался в самолете и остался без рубашки

Пьяного мужчину сняли с рейса и арестовали после того, как он внезапно напал на своего попутчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на самолете японской авиакомпании All Nippon Airways, планировавшем вылет из Японии в Лос-Анжелес, США . Неожиданно 44-летний пассажир в красной рубашке дал пощечину соседу с заднего ряда, и между ними завязалась драка.

«Помогите хоть кто-нибудь, этот парень сошел с ума», — закричал пострадавший. После этого бортпроводница безуспешно попыталась остановить потасовку. «Помощь? Тебе нужна помощь, **** (урод)? Да я тебе сейчас убью», — завопил в ответ обидчик. Спустя несколько минут он направился к выходу в разодранной рубашке, однако затем снова захотел вернуться и добить попутчика.

Дебошира сняли с рейса и арестовали в аэропорту Японии за нападение. Причина драки до сих пор неизвестна.