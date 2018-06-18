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Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел
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Пьяный пассажир подрался в самолете и остался без рубашки 

Lenta.ru 5 часов назад
Пьяного мужчину сняли с рейса и арестовали после того, как он внезапно напал на своего попутчика. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на самолете японской авиакомпании All Nippon Airways, планировавшем вылет из Японии в Лос-Анжелес, США. Неожиданно 44-летний пассажир в красной рубашке дал пощечину соседу с заднего ряда, и между ними завязалась драка.
«Помогите хоть кто-нибудь, этот парень сошел с ума», — закричал пострадавший. После этого бортпроводница безуспешно попыталась остановить потасовку. «Помощь? Тебе нужна помощь, **** (урод)? Да я тебе сейчас убью», — завопил в ответ обидчик. Спустя несколько минут он направился к выходу в разодранной рубашке, однако затем снова захотел вернуться и добить попутчика.
Дебошира сняли с рейса и арестовали в аэропорту Японии за нападение. Причина драки до сих пор неизвестна.
В мае пассажир, которому не дали напиться в самолете, устроил дебош на борту, и теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Джейсон Феликс летел с острова Санта-Крус в Майами рейсом авиакомпании American Airlines и во время полета попросил принести еще пива. Бортпроводник отказал ему, после чего дебошир обозвал бортпроводника и устроил драку в проходе.
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