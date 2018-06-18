Superjet 100 экстренно сел в Барнауле

Самолет Superjet 100 совершил аварийную посадку в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, борт принадлежит "ИрАвиа", он следовал по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург.
"Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время они размещены в аэропорту, решается вопрос о предоставлении резервного борта", — сказал собеседник агентства.
В Западно-сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
Региональный главк МЧС подтвердил аварийную посадку и сообщил, что пострадавших нет.
"В 7.40 (3.40 мск) 18 июня 2018 года… поступила информация об аварийной посадке самолета Superjet 100, следовавшего транзитным маршрутом Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург (рейс IO-225). Пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.