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Уехали в отпуск и остались без квартиры
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Россияне уехали в отпуск за границу и остались без квартиры 

dom.lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В городе Урай Ханты-Мансийской автономной области выгорела квартира, хозяева которой находились в отпуске за границей. Об этом сообщает региональный портал Ugra-news.
Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым и языки пламени из окон квартиры на пятом этаже. На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, пожар удалось оперативно локализовать, а затем потушить. Однако помещения квартиры пострадали от огня и копоти. По словам пожарных подразделения «Центроспас-Югория», причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
Хозяева пострадавшей квартиры еще не вернулись из-за границы. О пожаре им сообщили соседи, которые присматривали за жильем на время отпуска.
Проблемы с проводкой регулярно становятся причиной пожаров в жилых домах, в том числе, в отсутствие хозяев. Так, в мае 2018 года выгорела квартира в городе Ливны Орловской области. Пожар произошел из-за замыкания проводки, к которой было подключено зарядное устройство мобильного телефона.
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