Уехали в отпуск и остались без квартиры

Россияне уехали в отпуск за границу и остались без квартиры

городе Урай Ханты-Мансийской автономной области выгорела квартира, хозяева которой находились в отпуске за границей. Об этом сообщает региональный портал Ugra-news.

Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым и языки пламени из окон квартиры на пятом этаже. На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, пожар удалось оперативно локализовать, а затем потушить. Однако помещения квартиры пострадали от огня и копоти. По словам пожарных подразделения «Центроспас-Югория», причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Хозяева пострадавшей квартиры еще не вернулись из-за границы. О пожаре им сообщили соседи, которые присматривали за жильем на время отпуска.