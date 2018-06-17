Названа причина задымления в ТЦ в Уфе

Представитель Главного управления МЧС России по Башкирии заявил, что причиной задымления и эвакуации в торгово-развлекательном комплексе "Гостиный двор", который расположен в центре Уфы, стала подгоревшая пища, передает РИА "Новости".
По его словам, в ходе выяснения обстоятельств возгорания было обнаружено, что его источник располагался на плите в одном из гипермаркетов, расположенных в самом здании.
"Потушено до прибытия пожарных персоналом гипермаркета", — сообщил представитель областного управления МЧС.
Он также отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что из торгового центра в Уфе эвакуировали 200 человек из-за задымления.