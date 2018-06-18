Медведь напал на дрессировщика под Волгоградом

Цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления в селе Ольховка Волгоградской области. Видеозапись случившегося опубликована в Instagram.
В Ольховке представление цирка-шапито вчера, 16 июня, едва не закончилось трагедией. В самом начале номера медведь, которому очевидно не хотелось выступать, напал на дрессировщика. Зрители сняли инцидент на видео, а дети до сих пор отходят от шока. #волгоград #медведь #цирк #влг #жесть #жестьВолгограда #волжский #инцидент
На кадрах видно, как дрессировщики заставляет животное скатиться с горки. Одна из них ударила зверя палкой, после чего он напал на другого. Сотрудники цирка принялись бить медведя палками. Мужчина, отмечают свидетели, серьезно не пострадал.