Медведь напал на дрессировщика под Волгоградом

Медведь напал на дрессировщика во время представления под Волгоградом

На кадрах видно, как дрессировщики заставляет животное скатиться с горки. Одна из них ударила зверя палкой, после чего он напал на другого. Сотрудники цирка принялись бить медведя палками. Мужчина, отмечают свидетели, серьезно не пострадал.