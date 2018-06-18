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Медведь напал на дрессировщика под Волгоградом
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Медведь напал на дрессировщика во время представления под Волгоградом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления в селе Ольховка Волгоградской области. Видеозапись случившегося опубликована в Instagram.
На кадрах видно, как дрессировщики заставляет животное скатиться с горки. Одна из них ударила зверя палкой, после чего он напал на другого. Сотрудники цирка принялись бить медведя палками. Мужчина, отмечают свидетели, серьезно не пострадал.
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Комментарии12  Ещё 3 источника 
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