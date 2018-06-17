В Казахстане при крушении поезда погиб подросток 

Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами госпитализированы в результате схода с рельсов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана — Алма-Ата, сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана, на территории которой случилось ЧП.
"Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три их них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу", — сообщила представитель пресс-службы.
Остальных пассажиров поезда по второму пути вывезли на станцию Шу.