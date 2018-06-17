Названа причина крушения поезда в Казахстане

Причиной крушения пассажирского поезда Астана — Алма-Ата на юге Казахстана могло стать экстренное торможение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — заявили в ведомстве.

Выяснением причин ЧП займется специальная комиссия при комитете транспорта МИР.

Пассажиров поезда отправили на ближайшую станцию Шу на поезде сообщением Астана — Кызылорда.

По словам официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, шесть вагонов сошли с рельсов в 13:25 по местному времени (10:25 мск) в Шуском районе, три из них опрокинулись.

Пострадали четыре человека, один из них погиб. На месте ЧП работают подразделения спасателей и медики.