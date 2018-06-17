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Названа причина крушения поезда в Казахстане
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Названа причина крушения поезда в Казахстане 

Рамблер 7 часов назад
Причиной крушения пассажирского поезда Астана — Алма-Ата на юге Казахстана могло стать экстренное торможение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — заявили в ведомстве.
Выяснением причин ЧП займется специальная комиссия при комитете транспорта МИР.
Пассажиров поезда отправили на ближайшую станцию Шу на поезде сообщением Астана — Кызылорда.
По словам официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, шесть вагонов сошли с рельсов в 13:25 по местному времени (10:25 мск) в Шуском районе, три из них опрокинулись.
Пострадали четыре человека, один из них погиб. На месте ЧП работают подразделения спасателей и медики.
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