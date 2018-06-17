В Якутии произошло ЧП на реке

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В Якутии перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту 

ТАСС 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на протоке Казачка вблизи села Казачье в Усть-Янском районе Якутии. Есть погибшие, сообщили в воскресенье ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия).
"Происшествие произошло в субботу поздно вечером. Известно, что в перевернувшейся лодке находилось четыре человека, двое спаслись, одну женщину из воды вытащили без признаков жизни, один человек числится пропавшим. Так как вблизи спасательных подразделений нет, в поисках утонувшего участвует местное население, привлечено 12 моторных лодок", — сказали ТАСС в управлении МЧС региона.
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По информации собеседника, для поисков принимается решение о привлечении водолазов из Якутска.
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