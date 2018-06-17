В Литве из поезда выкинули хаски

Поступок не понравился пользователям Сети

В пригороде литовского города Вильнюс произошёл инцидент, в ходе которого кондуктор выкинул из поезда собаку. Он вытолкал из вагона хаски.

«Кондуктор силой вытолкал из поезда и оставил на произвол судьбы собаку», — говорится в сообщении некоммерческой организации по спасению бездомных животных в Facebook.

Такое поведение не устроило пользователей социальных сетей. Они высказывали своё недовольство. Кто-то посчитал, что в скором времени будут вышвыривать из вагонов детей, которые будут ездить без билета.