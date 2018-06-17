Благовещенск утонул после проливных дождей

Город Благовещенск в Амурской области затопили непрекращающиеся проливные дожди. Автомобили буквально плавают по дорогам города.

Улицы Благовещенска оказались под водой. Сообщается, что в некоторых домах из-за потопа не работает электричество. Многие светофоры в городе перестали работать, а от проезжающих автомобилей появляются самые настоящие волны. Местные жители жалуются на протечки крыш жилых домов, лужи находят даже в подъездах. Местный житель поделился с «360» фотографией затопленной улицы Дьяченко.

Ливневые канализации не справляются с обильными осадками. Колеса автомобилей скрылись под тощей воды.

Отмечается, что дождливая погода сохранится в Амурской области до 18 июня.

Станцию фиолетовой ветки санкт‐петербургского метрополитена «Бухарестская» заливает водой. Со стороны туннеля на платформу вытекает вода, которая быстро распространяется по платформе.