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Благовещенск утонул после проливных дождей
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Благовещенск утонул после проливных дождей 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: телеканал «360»
Город Благовещенск в Амурской области затопили непрекращающиеся проливные дожди. Автомобили буквально плавают по дорогам города.
Улицы Благовещенска оказались под водой. Сообщается, что в некоторых домах из-за потопа не работает электричество. Многие светофоры в городе перестали работать, а от проезжающих автомобилей появляются самые настоящие волны. Местные жители жалуются на протечки крыш жилых домов, лужи находят даже в подъездах. Местный житель поделился с «360» фотографией затопленной улицы Дьяченко.
Ливневые канализации не справляются с обильными осадками. Колеса автомобилей скрылись под тощей воды.
Отмечается, что дождливая погода сохранится в Амурской области до 18 июня.
Станцию фиолетовой ветки санкт‐петербургского метрополитена «Бухарестская» заливает водой. Со стороны туннеля на платформу вытекает вода, которая быстро распространяется по платформе.
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