В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов

Принесенные ветром: «дождь» из морских обитателей накрыл китайский город

«Дождь» из морских обитателей обрушился на китайский город Циндао . Пользователи Сети поделились своими фотографиями этого необычного происшествия в Twitter.

Так, на снимках очевидцев можно увидеть в прямом смысле «летящих» с неба осьминогов, морских звезд и креветок.

Обитатели морских глубин падали на дорогу, линии электропередач и даже на ветровые стекла автомобилей.

"Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. " pic.twitter.com/LiXQcLJj0p— Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.

По данным метеорологов, морская живность могла быть перенесена в город штормом из Желтого моря. В подобных ситуациях обитатели глубин могут оказываться за сотни километров от родного моря.