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Число погибших при взрыве в Каракасе увеличилось
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Число погибших при взрыве в клубе в Каракасе возросло до 21 человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Juan Barreto
До 21 человека увеличилось число жертв взрыва гранаты со слезоточивым газом в клубе в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает в субботу портал Universal.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
По предварительным данным, в ночь на субботу в клубе Los Cotorros между несколькими людьми возник спор, и один из посетителей клуба взорвал гранату с газом. Люди погибли от удушения и в результате возникшей давки. Среди жертв — девять женщин.
Министр внутренних дел страны Нестор Ревероль подтвердил ранее, что в результате трагедии еще пять человек пострадали. По его словам, среди погибших было восемь несовершеннолетних, сообщает телеканал Venezolana de Television. Ревероль отметил, что в клубе проходила студенческая вечеринка.
Министр заявил, что на данный момент задержаны семь человек, включая того, кто взорвал гранату, двое из задержанных несовершеннолетние. Полиция проводит расследование происшедшего. Также задержана хозяйка клуба за неисполнение норм по недопущению проноса оружия внутрь развлекательных заведений.
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