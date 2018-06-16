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В Петербурге произошёл крупный пожар
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СМИ: В Центральном районе Петербурга произошёл крупный пожар 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В Центральном районе Петербурга горит ангар. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пользователей социальных сетей.
По информации телеканала, инцидент произошёл на Кременчугской улице.
На месте происшествия работают два наряда спасательных служб.
По некоторым данным, пожар произошёл на территории станции технического обслуживания.
Пользователи социальных сетей сообщают, что столб густого чёрного дыма виден из многих районов города.
В апреле URA.RU сообщало, что посетителей одного из торговых центров в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.
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