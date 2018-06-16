При восхождении на гору Маттерхорн в Альпах погиб россиянин

Альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн в швейцарских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в Женеве.

«Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы… Всех поставили в известность — и Москву, и Иркутск. Погибший из Иркутской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российское диппредставительство работает в соответствии с существующими в данных случаях правилами.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов.

Впоследствии они были найдены группой спасателей.

В феврале URA.RU сообщало о пропаже туриста в уральских горах.