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В Альпах погиб россиянин
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При восхождении на гору Маттерхорн в Альпах погиб россиянин 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн в швейцарских Альпах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в Женеве.
«Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы… Всех поставили в известность — и Москву, и Иркутск. Погибший из Иркутской области», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российское диппредставительство работает в соответствии с существующими в данных случаях правилами.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова в густом тумане заблудилась незарегистрированная группа иностранных туристов.
Впоследствии они были найдены группой спасателей.
В феврале URA.RU сообщало о пропаже туриста в уральских горах.
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