Наезд на толпу в Москве: врачи рассказали о пострадавших

Семь пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы в субботу.
Ранее столичное ГУМВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали.
При этом в депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших.
"На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в департаменте.
В пресс-службе добавили, что все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018