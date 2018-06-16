Наезд на толпу в Москве: врачи рассказали о пострадавших

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при наезде такси в центре Москве

Семь пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы в субботу.

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали.

При этом в депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших.

"На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в департаменте.