Ещё
В Армении задержали россиян и Дона Пипо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении задержали криминального авторитета «Дона Пипо» и четверых россиян 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Karen Minasyan
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании в субботу в городе Эчмиадзин криминального авторитета Артура Асатряна ("Дона Пипо") и четверых граждан РФ по подозрению в похищении человека и хранении оружия.
"В рамках уголовного дела по факту возможного похищения Асатряном лиц, готовящих его убийство, в его особняке и на других территориях были проведены обыски, в результате которых были обнаружены оружие и боеприпасы", — говорится в пресс-релизе СНБ.
По данным пресс-центра ведомства, Асатрян был задержан по подозрению в похищении трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения", а также незаконном приобретение и хранение оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция за подобные преступления предусматривает восемь лет лишения свободы.
"По тому же уголовному делу задержаны еще четыре человека — граждане РФ", — отмечается в сообщении.
Ранее СНБ заявила о задержании в Эчмиадзине бывшего замминистра обороны Армении, главы общественно-политической организации "Союз добровольцев "Еркрапа" (Союз добровольцев-ополченцев) Манвела Григоряна.
Асатрян участвовал в акциях протеста с требованием отставки с поста мэра сына Григоряна — Карена Григоряна.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскол в Германии: над Меркель нависла угроза43
Стало известно о провокации НАТО против России194
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1162
Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни397
Загадочное плавающее существо попало на видео6
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение