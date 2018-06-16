В Армении задержали россиян и Дона Пипо

В Армении задержали криминального авторитета «Дона Пипо» и четверых россиян

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о задержании в субботу в городе Эчмиадзин криминального авторитета Артура Асатряна ("Дона Пипо") и четверых граждан РФ по подозрению в похищении человека и хранении оружия.

"В рамках уголовного дела по факту возможного похищения Асатряном лиц, готовящих его убийство, в его особняке и на других территориях были проведены обыски, в результате которых были обнаружены оружие и боеприпасы", — говорится в пресс-релизе СНБ.

По данным пресс-центра ведомства, Асатрян был задержан по подозрению в похищении трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения", а также незаконном приобретение и хранение оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция за подобные преступления предусматривает восемь лет лишения свободы.

"По тому же уголовному делу задержаны еще четыре человека — граждане РФ", — отмечается в сообщении.

Ранее СНБ заявила о задержании в Эчмиадзине бывшего замминистра обороны Армении, главы общественно-политической организации "Союз добровольцев "Еркрапа" (Союз добровольцев-ополченцев) Манвела Григоряна.

Асатрян участвовал в акциях протеста с требованием отставки с поста мэра сына Григоряна — Карена Григоряна.