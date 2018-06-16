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В Армении задержали Дона Пипо и четверых россиян
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Вместе с криминальным авторитетом Доном Пипо в Армении задержали россиян 

Деловая газета «Взгляд» 16 июня 2018
Фото: Armenia24.info
В Армении задержаны четверо россиян, которые, предположительно, являются телохранителями криминального авторитета Артура Асатряна («Дон Пипо»), сообщает Служба нацбезопасности страны.
Асатряна и четырех граждан России задержали в армянском Эчмиадзине в рамках дела о похищения криминальным авторитетом лиц, готовивших его убийство, передает РИА «Новости».
Сообщается, что россияне, которых считают телохранителями Асатряна, «по предварительному сговору с ним незаконно хранили оружие», обнаруженное в ходе обысков в особняке авторитета и на других территориях.
Правоохранители нашли два автомата Калашникова, пистолет ТТ, автоматический пистолет Стечкина, два пистолета «Беретта» и «Кольт», а также патроны к ним.
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