В Армении задержали Дона Пипо и четверых россиян

Вместе с криминальным авторитетом Доном Пипо в Армении задержали россиян

Армении задержаны четверо россиян, которые, предположительно, являются телохранителями криминального авторитета Артура Асатряна («Дон Пипо»), сообщает Служба нацбезопасности страны.

Асатряна и четырех граждан России задержали в армянском Эчмиадзине в рамках дела о похищения криминальным авторитетом лиц, готовивших его убийство, передает РИА «Новости»

Сообщается, что россияне, которых считают телохранителями Асатряна, «по предварительному сговору с ним незаконно хранили оружие», обнаруженное в ходе обысков в особняке авторитета и на других территориях.

Правоохранители нашли два автомата Калашникова, пистолет ТТ, автоматический пистолет Стечкина, два пистолета «Беретта» и «Кольт», а также патроны к ним.