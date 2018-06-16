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В Каракасе 17 человек погибли при взрыве в клубе
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В Каракасе 17 человек пострадали при взрыве в клубе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Не менее 17 человек погибли в клубе в венесуэльском Каракасе из-за разрыва гранаты со слезоточивым газом, сообщает издание Nacional.
По данным издания, в клубе Los Cotorros между двумя людьми возник спор и один из посетителей клуба взорвал гранату с газом. Семнадцать человек погибли из-за удушения.
Остальных людей, которые находились в клубе, доставили в больницы.
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