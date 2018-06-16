В Каракасе 17 человек погибли при взрыве в клубе

В Каракасе 17 человек пострадали при взрыве в клубе

17 personas murieron asfixiadas por una lacrimógena en club de El paraíso https://t.co/E96Q8xyAzr pic.twitter.com/dmd9hO8p9q— El Nacional (@ElNacionalWeb) 16 июня 2018 г. Не менее 17 человек погибли в клубе в венесуэльском Каракасе из-за разрыва гранаты со слезоточивым газом, сообщает издание Nacional.

По данным издания, в клубе Los Cotorros между двумя людьми возник спор и один из посетителей клуба взорвал гранату с газом. Семнадцать человек погибли из-за удушения.

Остальных людей, которые находились в клубе, доставили в больницы.