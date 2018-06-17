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Нигериец выпал из квартиры в Москве и сломал пятки
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Нигериец упал с козырька подъезда в Москве и сломал обе пятки 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Футбольный болельщик из Нигерии оказался в одной из московских больниц после того, как упал с козырька подъезда и сломал обе пятки.
Гражданин Нигерии Толуопе Акинди, прилетевший на ЧМ-2018, упал с козырька в Москве и, в результате неудачного приземления, сломал обе пятки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел 13 июня. Ранее СМИ сообщали, что болельщика выбросили из окна за то, что он сильно шумел.
Как выяснил ТАСС, по данным ГУ МВД РФ по столице, информация о том, что 26-летнего нигерийца столкнули москвичи оказалась недействительной.
«В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал», — говорится в сообщении московской полиции.
В результате падения мужчина получил травмы, после чего был госпитализирован. Полиция провела проверку и установила, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не было совершено.
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Комментарии3  Ещё 4 источника 
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