Нигериец выпал из квартиры в Москве и сломал пятки

Нигериец упал с козырька подъезда в Москве и сломал обе пятки

Футбольный болельщик из Нигерии оказался в одной из московских больниц после того, как упал с козырька подъезда и сломал обе пятки.

Гражданин Нигерии Толуопе Акинди, прилетевший на ЧМ-2018, упал с козырька в Москве и, в результате неудачного приземления, сломал обе пятки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел 13 июня. Ранее СМИ сообщали, что болельщика выбросили из окна за то, что он сильно шумел.

Как выяснил ТАСС , по данным ГУ МВД РФ по столице, информация о том, что 26-летнего нигерийца столкнули москвичи оказалась недействительной.

«В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал», — говорится в сообщении московской полиции.

В результате падения мужчина получил травмы, после чего был госпитализирован. Полиция провела проверку и установила, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не было совершено.