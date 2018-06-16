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Погиб чемпион России по высшему пилотажу
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При крушении Як-52 погиб чемпион России по высшему пилотажу 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Легкомоторный самолет Як-52, потерпевший крушение в Алтайском крае, выполнял фигуры воздушного пилотажа «Бочка» — повороте на 360 градусов вокруг продольной оси, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили ТАСС, что сообщение о крушении Як–52 поступило на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района в 17.00 по местному времени (13.00 мск).
Один из погибших пилотов — чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов, другой — его напарник Денис Колбин.
Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 километрах юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Гелион». Прокуратура и СК проводят проверки.
Погода в районе происшествия 16 июня солнечная, ветра нет, плюс 26 градусов.
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