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8-метровый питон целиком съел женщину
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В Индонезии гигантский питон проглотил женщину 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Fotolia / fantasy
Тело женщины было обнаружено в желудке 8-метрового питона на индонезийском острове Сулавеси, сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.
Местная жительница 54-летняя Ва Тиба (Wa Tiba) пропала в четверг поздним вечером после того, как пошла проверить посадки примерно в километре от своего дома. Ее семья забила тревогу, когда женщина так и не вернулась ранним утром на следующий день. На поиски отправилась сестра, но обнаружила на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете, пишет издание.
Женщина немедленно обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли крупного питона с раздутым после еды желудком. Местные жители убили и вскрыли змею, в ней они обнаружили тело пропавшей, отмечает газета.
В прошлом году на Сулавеси 7-метровый питон проглотил фермера.
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