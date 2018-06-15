Названа причина стрельбы в Новокузнецке

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.

«15 июня 2018 года около 12 часов (местного времени) к офису в городе Новокузнецке пришёл 46-летний мужчина, где работала его бывшая супруга. Увидев женщину на улице, он произвёл в нее выстрел», — говорится в сообщении.

В СК заявили, что с места преступления изъята гильза 12-го калибра.

«Установлено, что накануне между бывшими супругами произошёл конфликт», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи продолжают вести работу на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.