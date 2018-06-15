Названа причина стрельбы в Новокузнецке 

Следственное управление СК по Кемеровской области назвало причину стрельбы в Новокузнецке.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.
«15 июня 2018 года около 12 часов (местного времени) к офису в городе Новокузнецке пришёл 46-летний мужчина, где работала его бывшая супруга. Увидев женщину на улице, он произвёл в нее выстрел», — говорится в сообщении.
В СК заявили, что с места преступления изъята гильза 12-го калибра.
«Установлено, что накануне между бывшими супругами произошёл конфликт», — отметили в ведомстве.
В настоящее время следователи продолжают вести работу на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.