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Названа причина стрельбы в Новокузнецке
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Названа причина стрельбы в Новокузнецке 

RT на русском 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Следственное управление СК по Кемеровской области назвало причину стрельбы в Новокузнецке.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.
«15 июня 2018 года около 12 часов (местного времени) к офису в городе Новокузнецке пришёл 46-летний мужчина, где работала его бывшая супруга. Увидев женщину на улице, он произвёл в нее выстрел», — говорится в сообщении.
В СК заявили, что с места преступления изъята гильза 12-го калибра.
«Установлено, что накануне между бывшими супругами произошёл конфликт», — отметили в ведомстве.
В настоящее время следователи продолжают вести работу на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
RT на русском: последние новости
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