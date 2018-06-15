Умер Василий Любин

В Петербурге умер старейший российский археолог Василий Любин

Российский археолог Василий Любин , который отметил 13 января 100-летие, скончался в Санкт-Петербурге . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где он работал.

"Доктор исторических наук, профессор Василий Прокофьевич Любин скончался на сто первом году жизни", — сказали в пресс-службе. Как отметили в ИИМК РАН, "Любин был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом".

Любин родился 13 января 1918 года. Он получил историческое образование и пришел в археологию после Великой Отечественной войны, которую прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях с первых дней до ее окончания.