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Умер Василий Любин
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В Петербурге умер старейший российский археолог Василий Любин 

ТАСС 1 час назад
Фото: Из личного архива В. Любина
Российский археолог Василий Любин, который отметил 13 января 100-летие, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где он работал.
"Доктор исторических наук, профессор Василий Прокофьевич Любин скончался на сто первом году жизни", — сказали в пресс-службе. Как отметили в ИИМК РАН, "Любин был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом".
Любин родился 13 января 1918 года. Он получил историческое образование и пришел в археологию после Великой Отечественной войны, которую прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях с первых дней до ее окончания.
Одним из своих главных достижений в археологии Любин считал изучение Кударских пещерных палеолитических стоянок в Южной Осетии, которым он посвятил многие годы. В числе недавних важных событий в археологии он называл открытия древних раннепалеолитических памятников возрастом до 1,8 млн лет в Армении, которые были сделаны при его участии.
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