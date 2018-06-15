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Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
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Захват заложников в Новокузнецке 

Рамблер 1 час назад
Фото: Говорит Москва
В пятницу, 15 июня, в Новокузнецке произошла стрельба. Как сообщает «ВашГород.ру», жертвой местного жителя стала женщина, еще несколько человек пострадали.
По данным портала, стрельбу устроил мужчина, «недовольный страховыми выплатами». Он якобы решил устроить самосуд. Стрелок взял людей в заложники.
По словам информированного источника агентства «Интерфакс-Сибирь», мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из домов на улице Павловского. Собеседник агентства заявил, что местный житель отстреливается от силовиков, которые окружили дом.
По предварительной информации, стрелок захватил заложников в здании, где расположены несколько организаций, в том числе областной кадастровый центр, банк и Центр защиты прав автомобилистов.
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