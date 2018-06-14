Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды

Китае раненый леопард прибежал в деревню в поисках пищи. На видео с хищником обратил внимание информационный портал NDTV.

Инцидент произошел в одной из деревень уезда Ньягронг в провинции Сычуань во вторник 12 июня. Леопард с травмированным глазом напал на несколько домов и машин. Люди успели вовремя спрятаться, поэтому никто не пострадал. Чтобы поймать хищника, потребовалось десять сотрудников местного лесничества. Позже животное доставили ветеринарам, которые вылечат его и затем выпустят на волю.

В Китае леопарды охраняются государством, а за убийство хищника полагается смертная казнь.