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Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
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Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды 

Lenta.ru 3 часа назад
В Китае раненый леопард прибежал в деревню в поисках пищи. На видео с хищником обратил внимание информационный портал NDTV.
Инцидент произошел в одной из деревень уезда Ньягронг в провинции Сычуань во вторник 12 июня. Леопард с травмированным глазом напал на несколько домов и машин. Люди успели вовремя спрятаться, поэтому никто не пострадал. Чтобы поймать хищника, потребовалось десять сотрудников местного лесничества. Позже животное доставили ветеринарам, которые вылечат его и затем выпустят на волю.
В Китае леопарды охраняются государством, а за убийство хищника полагается смертная казнь.
В мае сообщалось о леопарде, укравшем и съевшем трехлетнего сына полицейского в Уганде. Животное собираются поймать и держать в неволе.
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