Самолёт сел после столкновения в воздухе с другим 

Вечером 13 июня в небе над Аляской произошёл трагический авиационный инцидент. Недалеко от Анкориджа в полёте столкнулись два самолёта, об этом сообщила местная газета Anchorage Daily News со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте. В результате столкновения одна машина упала в реку. Предположительно это был легкомоторный самолёт Cessna 206 или 207, его обломки уже обнаружены. Находившийся в машине пилот погиб, его останки также найдены. У второго самолёта после столкновения было повреждено шасси. Однако пилот, который также находился на борту в одиночку, сумел посадить аппарат, хотя сама посадка прошла сложно. Самолёт получил серьёзные повреждения во время приземления, но мужчина не пострадал. Сейчас в Сети появилось видео экстремальной посадки. На кадрах видно, что сразу после касания земли машина завалилась на бок.