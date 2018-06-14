Кара небесная: самолет сбросил на гаишников 40 тонн воды

Почти 40 тонн воды случайно сбросил на дежуривших в Подмосковье инспекторов ДПС самолет МЧС . Смешной инцидент произошел во время учений: пилот демонстрировал возможности тушения лесных пожаров близ Ногинска , но большая часть воды обрушилась на гаишников. Те восприняли произошедшее с юмором, а обсуждающие видео пользователи уже назвали ролик «карой небесной» и «лучшей автомойкой».

В сети стремительно набирает популярность видеоролик, опубликованный в профессиональном сообществе «Омбудсмен полиции» в среду, 13 июня. Самолет МЧС Ил-76 во время демонстрационного полета должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив в районе подмосковного Ногинска. Таким образом демонстрировалась готовность техники к лесным пожарам. Однако пилот промахнулся, и большая часть воды обрушивается на дежуривших на трассе инспекторов ДПС. Ролик снял один из гаишников, которому повезло — он находился в служебном автомобиле. А вот его сослуживцы за секунду вымокли насквозь.

За кадром слышен громкий хохот, но и сами искупавшиеся инспекторы не смогли сдержаться от смеха, снабдив его, правда, парой крепких словечек.

Можно сказать, что инспекторам повезло, так как в день съемки стояла солнечная погода. В пресс-службе МЧС России также подтвердили смешной инцидент, сообщив, что «во время демонстрационного полета в Ногинске сотрудники ДПС оказались в зоне пролета самолета».

В многочисленных комментариях другие инспекторы, а также простые пользователи активно обсуждают произошедшее и шутят, называя произошедшее то «карой небесной», то «лучшей автомойкой», и «пришедшим с небес очищением». Есть и более саркастические замечания, такие как «грехи смыло».

Часть пользователей шутит, что теперь пилота наверняка оштрафуют за не пристегнутый ремень, а кто-то просто радуется, что никто не пострадал. Тем не менее у общественности вызывала вопросы компетенция пилота, ведь в случае реального пожара это видео было бы не таким смешным.

Отметим, что видеозаписи с участием полицейских и инспекторов ДТП остаются одними из самых популярных тем для обсуждения в сети: чаще всего они носят провокационный характер. Одним из самых обсуждаемых видео за последнее время стала разборка между тремя смоленскими гаишниками и сотрудником прокуратуры , которого те задержали с применением силы. История, быстро ставшая скандальной и вышедшая за границы Смоленска, произошла еще 8 августа 2016 года, но проверки и судебные заседания длились почти год.

Тогда наряд из трех сотрудников ГИБДД вечером остановил для проверки тонированный автомобиль Volkswagen Passat, которым, как оказалось впоследствии, управлял сотрудник прокуратуры Смоленска, гособвинитель Александр Семенников . Лобовое стекло его автомобиля Volkswagen Passat было оклеено защитной пленкой.

Гаишники, представившись, потребовали у автомобилиста его удостоверение и документы на машину, параллельно сообщив, что сделают замеры уровня тонировки. Все происходящее снималось на видеокамеру, которая, скорее всего, была закреплена на одном из инспекторов. В какой-то момент объектив камеры опускается, при этом за кадром происходит диалог, в котором Семенников на вопрос сотрудников ГИБДД о том, какую службу он представляет, говорит, что «по Ленинскому району надзирает за ГАИ».

При этом непонятно, показывал ли он свое прокурорское удостоверение или просто абстрактно назвал свой род деятельности. На это гаишники отвечают примерно следующее: «Ну и надзирайте дальше». После чего цитируют водителю статью КоАП, согласно которой молодого человека задержали, заявляют, что «правила будут устанавливать они», и в очередной раз требуют водительское удостоверение и документы на машину. Однако Семенников передавать их в руки сотрудникам ГИБДД отказывается, предлагая им просто с ними ознакомиться, пока документы находятся в его руках. В ответ все трое гаишников настойчиво требуют у водителя без применения физической силы пройти в их автомобиль для доставки в отдел за неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).

%Полицейские находят понятых и под запись начинают заламывать задержанному руки, чтобы надеть на него наручники. На кадрах видно, что Семенников возмущается и пытается вырываться, но безрезультатно.

После этого инцидента в отношении инспекторов возбудили дело за превышение должностных полномочий. 27 апреля Московский суд Твери назначил полицейским реальные сроки: Игорю Садотенкову — 4 года, Алексею Полтавину — 3,5 года, Андрею Федоренкову — 4 года колонии общего режима . Помимо этого, их обязали оплатить признанному потерпевшим Александру Семенникову судебные издержки в размере 234 тыс. рублей и компенсировать моральный вред в 100 тыс. рублей. После вердикта суда в смоленском главке МВД пообещали уволить осужденных со службы.

Изумленному оператору гаишник заявил, что готов поспорить на 300 тыс. рублей, что ему за этот инцидент не будет даже выговора. Чтобы выходить из похожих инцидентов с таким же результатом, старший инспектор ГИБДД предложил собеседнику устроиться в Госавтоинспекцию. Позже гаишник заявил, что видео неправильно поняли.