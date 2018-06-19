Названа причина инцидента на самолете саудовской сборной

В авиакомпании "Россия" опровергли информацию о возгорании двигателя самолета, на котором находились футболисты сборной Саудовской Аравии.
"Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности", — цитирует пресс-службу авиакомпании "РИА Новости".
Главный редактор портала Avia RU Network Роман Гусаров в интервью ТАСС выразил уверенность в том, что причиной инцидента могло стать только попадание в двигатель самолета птицы.
"Я даже уверен в этом, так как двигатели могут загореться в двух случаях: при помпаже — внутреннем ударе, который разрушает механизм двигателя, и при попадании птиц, но так как помпаж случается на взлете, а в данном случае была посадка самолета, когда он, что называется, был на холостом ходу, на малых оборотах, то очевидно, что тут случай именно со птицей", — рассказал Гусаров.
Ранее сообщалось, что самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе.