Названа причина инцидента на самолете саудовской сборной

«Россия» назвала причину инцидента на самолете саудовской сборной

"Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности", — цитирует пресс-службу авиакомпании "РИА Новости".

Главный редактор портала Avia RU Network Роман Гусаров в интервью ТАСС выразил уверенность в том, что причиной инцидента могло стать только попадание в двигатель самолета птицы.

"Я даже уверен в этом, так как двигатели могут загореться в двух случаях: при помпаже — внутреннем ударе, который разрушает механизм двигателя, и при попадании птиц, но так как помпаж случается на взлете, а в данном случае была посадка самолета, когда он, что называется, был на холостом ходу, на малых оборотах, то очевидно, что тут случай именно со птицей", — рассказал Гусаров.

Ранее сообщалось, что самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе.