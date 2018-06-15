Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП

В двух аэропортах Киева произошло ЧП

В четверг, 14 июня, сразу в двух аэропортах украинской столицы произошли инциденты с самолетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером на странице аэропорта Киева в Facebook заявили о выкатившемся за взлетную полосу лайнере авиакомпании Bravo, который прилетел на Украину из Анталии. На борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал, но работу аэропорта пришлось прекратить до ночи 15 июня.

В тот же вечер Boeing 767-300ER, вылетевший из аэропорта Борисполь в Тель-Авив, столкнулся со сложными погодными условиями. Когда лайнер набрал высоту, параметры его двигателя показали «тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов». В итоге экипаж решил вернуться в Борисполь. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Пассажирка прилетевшего из Анталии лайнера заявила изданию «Еспресо», что ситуация с выехавшим за ВПП самолетом «была более сложной, чем утверждают в аэропорту». По ее словам, воздушное судно во время приземления «рухнуло на правое крыло», затем пассажиры заметили задымление, а некоторые сиденья и ремни «поотрывало».