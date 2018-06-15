Ещё
Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В двух аэропортах Киева произошло ЧП 

Рамблер 1 час назад
В четверг, 14 июня, сразу в двух аэропортах украинской столицы произошли инциденты с самолетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером на странице аэропорта Киева в Facebook заявили о выкатившемся за взлетную полосу лайнере авиакомпании Bravo, который прилетел на Украину из Анталии. На борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал, но работу аэропорта пришлось прекратить до ночи 15 июня.
В тот же вечер Boeing 767-300ER, вылетевший из аэропорта Борисполь в Тель-Авив, столкнулся со сложными погодными условиями. Когда лайнер набрал высоту, параметры его двигателя показали «тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов». В итоге экипаж решил вернуться в Борисполь. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Пассажирка прилетевшего из Анталии лайнера заявила изданию «Еспресо», что ситуация с выехавшим за ВПП самолетом «была более сложной, чем утверждают в аэропорту». По ее словам, воздушное судно во время приземления «рухнуло на правое крыло», затем пассажиры заметили задымление, а некоторые сиденья и ремни «поотрывало».
Комментарии11  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отдых сотен россиян оказался под угрозой86
Малахов привел Пугачеву в бешенство79
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность81
Как банки «выставляют на деньги»32
Украина наживает себе еще одного врага в Европе141
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
02:59
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Компании Личный счет
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
00:55
Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение