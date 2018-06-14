Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских

В Подмосковье Ил-76 сбросил тонны воды на полицейских

В подмосковном Ногинске самолет Ил-76 МЧС сбросил десятки тонн воды на сотрудников ДПС , дежуривших на посту.

Инцидент, как сообщает "Россия 24", произошел в ходе демонстрационного полета. Экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу, изрядно окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который стоял возле них.

Все происходящее снял один из патрульных, который в момент инцидента сидел в автомобиле.

К произошедшему стражи порядка отнеслись с юмором: на видео слышен смех сотрудников ДПС.