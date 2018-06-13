Крым остался без света 

Крым остался без электричества, сообщает РИА Новости.
Около 15:00 свет пропал в некоторых районах Симферополя, в том числе на улицах Турецкая, Сергеева-Ценского, Дмитрия Ульянова и Севастопольская, а также в переулке Гавена. При этом в городе потухли в том числе светофоры.
Кроме того, симферопольцы пожаловались на отсутствие мобильной связи.
Также об отсутствии света сообщают жители Ялты, Алушты, Севастополя и крымских районов Сакский и Черноморский.
В пресс-службе Министерства энергетики России агентству подтвердили неполадки с электроэнергией в Крыму и сообщили, что уже выясняют причины.
«Как только выясним, обязательно дадим комментарий», — отметили в Минэнерго.