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Крым остался без света
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Крым остался без света 

Рамблер 20 минут назад
Крым остался без электричества, сообщает РИА Новости.
Около 15:00 свет пропал в некоторых районах Симферополя, в том числе на улицах Турецкая, Сергеева-Ценского, Дмитрия Ульянова и Севастопольская, а также в переулке Гавена. При этом в городе потухли в том числе светофоры.
Кроме того, симферопольцы пожаловались на отсутствие мобильной связи.
Также об отсутствии света сообщают жители Ялты, Алушты, Севастополя и крымских районов Сакский и Черноморский.
В пресс-службе Министерства энергетики России агентству подтвердили неполадки с электроэнергией в Крыму и сообщили, что уже выясняют причины.
«Как только выясним, обязательно дадим комментарий», — отметили в Минэнерго.
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