Крым остался без света

Крым остался без электричества, сообщает РИА Новости.

Около 15:00 свет пропал в некоторых районах Симферополя, в том числе на улицах Турецкая, Сергеева-Ценского, Дмитрия Ульянова и Севастопольская, а также в переулке Гавена. При этом в городе потухли в том числе светофоры.

Кроме того, симферопольцы пожаловались на отсутствие мобильной связи.

Также об отсутствии света сообщают жители Ялты, Алушты, Севастополя и крымских районов Сакский и Черноморский.

В пресс-службе Министерства энергетики России агентству подтвердили неполадки с электроэнергией в Крыму и сообщили, что уже выясняют причины.