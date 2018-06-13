Трагедия на Волге: задержан первый подозреваемый

По версии следователей, генеральный директор ООО «Пристань» мог, но не помешал отравлению катамарана. Как отмечает РЕН ТВ , главой компании является 47-летний Леонид Жданов, его фирма осуществляет «вспомогательную деятельность, связанную с водным транспортом», а ее убыток за минувший год составил почти 400 тысяч рублей.

Трагедия на Волге произошла вечером 11 июня: катамаран с 16 пассажирами столкнулся с баржей в районе порта Ворошиловского района Волгограда , в результате чего погибли 11 человек.

Ранее в Следкоме назвали предварительной причиной столкновения действия владельца катамарана, управлявшего им в тот момент. Им, по данным РЕН ТВ, является бывший депутат гордумы Волгограда Дмитрий Хахалев. Мужчина был пьян и никак не реагировал подаваемые баржей световые и звуковые сигналы.