Трагедия на Волге: задержан первый подозреваемый 

Владелец лодочной станции задержан по делу о гибели на Волге 11 пассажиров катамарана, сообщает РИА Новости со ссылкой на южное следственное управление Следственного комитета на транспорте.
По версии следователей, генеральный директор ООО «Пристань» мог, но не помешал отравлению катамарана. Как отмечает РЕН ТВ, главой компании является 47-летний Леонид Жданов, его фирма осуществляет «вспомогательную деятельность, связанную с водным транспортом», а ее убыток за минувший год составил почти 400 тысяч рублей.
Трагедия на Волге произошла вечером 11 июня: катамаран с 16 пассажирами столкнулся с баржей в районе порта Ворошиловского района Волгограда, в результате чего погибли 11 человек.
Ранее в Следкоме назвали предварительной причиной столкновения действия владельца катамарана, управлявшего им в тот момент. Им, по данным РЕН ТВ, является бывший депутат гордумы Волгограда Дмитрий Хахалев. Мужчина был пьян и никак не реагировал подаваемые баржей световые и звуковые сигналы.
Кроме того, в Ространснадзоре отмечали, что у экс-депутата не было разрешения на перевозку пассажиров, а его плавательное средство не было оборудовано спасательными жилетами.