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В США агент ФБР случайно устроил стрельбу во время танца
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Случайно выстрелившего в человека после выполнения сальто агента ФБР взяли под стражу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В США взяли под стражу агента ФБР, который, находясь не при исполнении служебных обязанностей, случайно ранил в ногу человека, когда исполнял сальто в баре американского города Денвер.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что 29-летний Чейз Бишоп подозревается в нападении второй степени тяжести, при этом официально обвинение ему так и не было предъявлено.
Ранее сообщалось, что агент ФБР случайно ранил в ногу человека, когда во время танца исполнил сальто в баре американского города Денвер.
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