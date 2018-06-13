В США агент ФБР случайно устроил стрельбу во время танца

Случайно выстрелившего в человека после выполнения сальто агента ФБР взяли под стражу

США взяли под стражу агента ФБР , который, находясь не при исполнении служебных обязанностей, случайно ранил в ногу человека, когда исполнял сальто в баре американского города Денвер.

Об этом сообщает NBC.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ— Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 июня 2018 г.

Отмечается, что 29-летний Чейз Бишоп подозревается в нападении второй степени тяжести, при этом официально обвинение ему так и не было предъявлено.

Ранее сообщалось, что агент ФБР случайно ранил в ногу человека, когда во время танца исполнил сальто в баре американского города Денвер.