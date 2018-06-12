В Париже задержан захвативший заложников мужчина

В Париже задержали взявшего в заложники людей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали мужчину, который ранее взял в заложники трёх человек.

Об этом сообщает глава МВД Франции Жерар Коломб.

«Мужчина был задержан, заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и оперативность сотрудников полиции и спасательных служб», — указал он.

Как сообщает France Info со ссылкой на источник, в настоящий момент полиция считает, что произошедшее не связано с террористической деятельностью.

#Paris10: l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 июня 2018 г.

Ранее неизвестный мужчина захватил заложников на севере Парижа. По имеющейся информации, он удерживал трёх человек. Отмечается, что он требовал дать ему возможность связаться с иранским посольством.