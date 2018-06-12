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В Париже задержан захвативший заложников мужчина
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В Париже задержали взявшего в заложники людей мужчину 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Reuters
Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали мужчину, который ранее взял в заложники трёх человек.
Об этом сообщает глава МВД Франции Жерар Коломб.
>> Неизвестные захватили заложников в Париже
«Мужчина был задержан, заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и оперативность сотрудников полиции и спасательных служб», — указал он.
Как сообщает France Info со ссылкой на источник, в настоящий момент полиция считает, что произошедшее не связано с террористической деятельностью.
Ранее неизвестный мужчина захватил заложников на севере Парижа. По имеющейся информации, он удерживал трёх человек. Отмечается, что он требовал дать ему возможность связаться с иранским посольством.
RT на русском: последние новости
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