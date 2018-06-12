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Неизвестные захватили заложников в Париже
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В Париже неизвестные захватили заложников 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Захват заложников совершен неизвестными во вторник во французской столице. Об этом сообщила префектура полиции.
По ее данным, начата спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин.
Как сообщил телеканал BFM на основе сведений, полученных из нескольких источников, речь не идет о теракте. Захват совершен на улице Петит экюри в 10 округе Парижа (северная часть центра города).
По сведениям телеканала СNEWS, не подтвержденным пока другими источниками, двух или трех заложников захватил вооруженный мужчина. Один из заложников ранен.
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