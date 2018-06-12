Неизвестные захватили заложников в Париже

В Париже неизвестные захватили заложников

Захват заложников совершен неизвестными во вторник во французской столице. Об этом сообщила префектура полиции.

По ее данным, начата спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин.

Un homme armé retranché rue des petites écuries à #Paris. La BRI est sur place, otages possible. pic.twitter.com/VsaaxJCAKa— 🇫🇷 BGZZ ن (@bgzjul) 12 июня 2018 г.

Как сообщил телеканал BFM на основе сведений, полученных из нескольких источников, речь не идет о теракте. Захват совершен на улице Петит экюри в 10 округе Парижа (северная часть центра города).

По сведениям телеканала СNEWS, не подтвержденным пока другими источниками, двух или трех заложников захватил вооруженный мужчина. Один из заложников ранен.