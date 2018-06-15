Сожительница Захарченко требует денег с ВТБ

ТАСС: последние новости

Источник: у застрелившего бывшую жену в Новокузнецке мужчины осталось четверо детей

Источник: в Волгоградской области столкнулись сухогруз и катамаран

СМИ: в Испании в результате взрыва в фармацевтической лаборатории пострадали три человека