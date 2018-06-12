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Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
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Капитан потерпевшего крушение на Волге катамарана был пьян 

RT на русском 1 час назад
Капитан катамарана, который столкнулся на Волге с баржей, был пьян. Об этом заявил начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов.
≥≥ Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
«Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в МЧС сообщили, что подняли катамаран на берег. По последним данным, в результате ЧП на Волге погибли 11 человек.
RT на русском: последние новости
СМИ: установлено гражданство всех пассажиров катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге Взятые в заложники в доме во Флориде дети найдены мёртвыми Число погибших при ЧП с катамараном на Волге возросло до 11
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