Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян

Капитан потерпевшего крушение на Волге катамарана был пьян

Капитан катамарана, который столкнулся на Волге с баржей, был пьян. Об этом заявил начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов.

«Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — приводит ТАСС его слова.