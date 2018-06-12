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В британский ТЦ пришли саперы
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DM: в Великобритании эвакуировали ТЦ после обнаружения подозрительного предмета 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Посетителей и персонал торгового центра Oracle, расположенного в городе Рединг (графство Беркшир), эвакуировали во вторник после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила газета Daily Mail.
"Безопасность наших сотрудников и посетителей является нашим приоритетом, и мы сотрудничаем с полицией, чтобы оказать им поддержку в расследованиях", — приводит издание слова представителя торгового центра.
Как сообщает газета, дороги, прилегающие к торговому центру, были перекрыты. В целях предосторожности также были эвакуированы расположенные поблизости рестораны.
В настоящий момент в торговом центре работают саперы.
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