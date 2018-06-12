В британский ТЦ пришли саперы

DM: в Великобритании эвакуировали ТЦ после обнаружения подозрительного предмета

Посетителей и персонал торгового центра Oracle , расположенного в городе Рединг (графство Беркшир), эвакуировали во вторник после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"Безопасность наших сотрудников и посетителей является нашим приоритетом, и мы сотрудничаем с полицией, чтобы оказать им поддержку в расследованиях", — приводит издание слова представителя торгового центра.

Как сообщает газета, дороги, прилегающие к торговому центру, были перекрыты. В целях предосторожности также были эвакуированы расположенные поблизости рестораны.

В настоящий момент в торговом центре работают саперы.