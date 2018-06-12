Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней

11 человек погибли в результате столкновения баржи и катамарана в акватории Волги около Волгограда . Троим мужчинам и двоим женщинам удалось выжить. По сообщениям СМИ, владелец катамарана, который в момент аварии был у штурвала, не имел разрешения на провоз пассажиров, а сам катамаран двигался с выключенными габаритными огнями и перегрузом.

11 человек погибли после столкновения баржи и катамарана на Волге. Об этом сообщает управление МЧС по Волгоградской области, передает РИА «Новости».

«Только что закончилась поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП — 11 человек», — отметили в ведомстве.

В ходе поисково-спасательных работ водолазы обнаружили тела десяти человек, передает представитель областной поисково-спасательной службы. Тело еще одной женщины было обнаружено сразу после аварии. На данный момент продолжается опознание погибших пассажиров, среди которых четверо мужчин и шесть женщин, в том числе 17-летняя девушка, сообщают в единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда.

В результате аварии пять человек — трое мужчин и две женщины — пострадали, но выжили. Двое из них после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации. Трое человек находятся в отделении сочетанной травмы больницы №25. У некоторых пострадавших ссадины и ушибы легких, у всех диагностировано переохлаждение. В это время температура воды в Волге не выше 15-16 °С. Сейчас состояние всех пострадавших оценивают, как удовлетворительное.

Инцидент произошел 11 июня около десяти часов вечера на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района. Частный 12-местный катамаран «Елань 16» во время вечерней прогулки столкнулся с одной из двух барж, которую тянул буксир.

Баржа «подмяла» под себя катамаран, и все 16 пассажиров оказались за бортом.

«Произошло столкновение маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось», — рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

При этом после столкновения катамарану не дали затонуть и притянули его к берегу.

Уже известно, что во время столкновения у частного катамарана не были включены габаритные огни. Кроме того, плавсредство не было зарегистрировано и не имело необходимых документов.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру (часть водного пространства, безопасная для прохождения судов — «Газета.Ru» ) и возможности для маневра у него не было.

По словам очевидца, который в момент аварии находился на берегу, катамаран двигался без габаритных огней, а на его борту компания затеяла празднование. Перед столкновением баржа сигналила катамарану, но столкновения избежать не удалось, приводит слова очевидца телеканал «РЕН ТВ»

Устанавливается собственник плавсредства и организатор поездки. Ряд СМИ сообщает, что владельцем судна был бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. Он же якобы управлял плавсредством, не имея разрешения на провоз пассажиров. Однако официального подтверждения этой информации нет.

«Следовавший на высокой скорости и без ходовых огней катамаран вывернул из-за косы острова Голодный и намеревался проследовать к берегу у памятника-корабля «Гаситель» или у крайних причалов речного вокзала, — цитирует волгоградский портал «V1.ru» источник в оперативных службах. — В этот момент из-за острова показались следовавшие вверх по течению баржи и буксир. Не заметивший препятствия и не успевший среагировать капитан катамарана не сбавил ход и не отвернул. Катамаран на полном ходу врезался в правую скулу одной из барж и практически поднырнул под нее.

Одна женщина погибла на месте. Несколько пассажиров катамарана спас экипаж буксира. Но большая часть пассажиров находились в помещениях плавдачи и не смогли покинуть тонущее судно».

Сайт kp.ru также сообщил, что в тот вечер пассажиры на борту праздновали 43-летие Виталия Неграша, который работал в волгоградской ГИБДД . Среди пассажиров катамарана также были и другие правоохранители с семьями.

В поисково-спасательной операции привлекли двенадцать плавсредств и 1400 сотрудников спецслужб МВД МЧС и Росгвардии. На берегу в постоянном режиме работал оперативный штаб, который возглавил губернатор.

Поисково-спасательные работы в акватории Волги велись на протяжении всей ночи, в том числе при помощи беспилотного летательного аппарата с тепловизором, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.