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Моряки России и Украины умоляют о помощи
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Моряки России и Украины попросили о репатриации из Японии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Трое российских и один украинский моряк, которые не могут покинуть судно Tredecim в японском Вакканае, попросили российские власти о помощи с возвращением в Россию, передает РИА "Новости" заявление председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.
"Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых оставили на судне", — сказал Суханов.
Он отметил, что среди оставшихся на судне житель Находки, сахалинец, житель Волгоградской области и один украинец. По словам Суханова, обещания о снятии моряков с судна "затянулись". Также есть сведения о том, что моряки испытывают проблемы с поставками продовольствия, около полугода они не получали зарплату.
Суханов добавил, что в данный момент неизвестно название компании, которая наняла моряков, так как они не имеют при себе договоров. Сами моряки рассказали, что они не смогли связаться с работодателем. По их словам, одному члену экипажа требуется медицинская помощь, возможно, оперативное вмешательство.
Отмечается, что судно Tredecim приписано к порту Танзании.
Ранее сообщалось, что в Эстонии арестовали российское судно.
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