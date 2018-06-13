Моряки России и Украины умоляют о помощи

Моряки России и Украины попросили о репатриации из Японии

Трое российских и один украинский моряк, которые не могут покинуть судно Tredecim в японском Вакканае, попросили российские власти о помощи с возвращением в Россию , передает РИА "Новости" заявление председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

"Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых оставили на судне", — сказал Суханов.

Он отметил, что среди оставшихся на судне житель Находки , сахалинец, житель Волгоградской области и один украинец. По словам Суханова, обещания о снятии моряков с судна "затянулись". Также есть сведения о том, что моряки испытывают проблемы с поставками продовольствия, около полугода они не получали зарплату.

Суханов добавил, что в данный момент неизвестно название компании, которая наняла моряков, так как они не имеют при себе договоров. Сами моряки рассказали, что они не смогли связаться с работодателем. По их словам, одному члену экипажа требуется медицинская помощь, возможно, оперативное вмешательство.

Отмечается, что судно Tredecim приписано к порту Танзании